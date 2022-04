Taille du texte sur Chrome

Options du sujet Imprimer le sujet

Le problème vient du texte de petite taille. Il y a bien un rétrécissement de la taille sur firefox, mais sur Chrome, mettre en small rend plus gros que la taille de texte normal.

ça serait bien d'uniformiser les tailles. ça la fout un peu mal de mettre un commentaire discret en xx-small et se rendre compte qu'il est aussi gros que le texte normal



Pour faire simple:

- sur Firefox, taille du texte par défaut <=> taille SMALL

- sur Chrome, taille du texte par défaut <=> XX-SMALL



Voici un texte avec un emoji en taille de texte normal.

Afficher le spoil

en taille de texte 1 (xx-small). Voici un texte avec un emojien taille de texte 1 (xx-small).

en taille de texte 2 (s-small). Voici un texte avec un emojien taille de texte 2 (s-small).

en taille de texte 3 (small). Voici un texte avec un emojien taille de texte 3 (small).

en taille de texte 4 (medium). Voici un texte avec un emojien taille de texte 4 (medium).

en taille de texte 5 (large). Voici un texte avec un emojien taille de texte 5 (large).

en taille de texte 6 (x-large). Voici un texte avec un emojien taille de texte 6 (x-large).

en taille de texte 7 (xx-large). Voici un texte avec un emojien taille de texte 7 (xx-large).

