Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Jeu xbox zombi 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10399 Karma: 4566 Bonjour à tous,

Je cherche un jeu sur xbox fin des années 2010, avec des zombis, graphiques pas très réaliste (faible définition). Jeu d'aventure, sur xbox 360.

Pouvez-vous me proposer des noms pour que je le retrouve (c'est pour mon neveu) ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:32

Mitri Re: Jeu xbox zombi 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9876 Karma: 1021 alfosynchro



?



Par contre va falloir être plus clair sur la période, le début 2000 c'est Xbox tout court, la 360 sort en 2010 Par contre va falloir être plus clair sur la période, le début 2000 c'est Xbox tout court, la 360 sort en 2010

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:30

alfosynchro Re: Jeu xbox zombi 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10399 Karma: 4566 Merci @Mitri pour ta réponse.

Mon neveu me dit que c'est plutôt 2010 car il avait 6 ans à cette époque.

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:28