vivaberthaga

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2148 Karma: 2153 Bonjour, je n'arrive pas à mettre la main sur une vidéo d'un sketch d'Alex Métayer dans lequel il lit une lettre de sa fille qui lui parle de relativité. Merci aux bonnes âmes.

Aujourd'hui 13:11:12