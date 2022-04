Réaction rapide face à un voleur + Équipage chanceux pendant un rallye

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45735 Karma: 23443

La réaction rapide d'un moniteur d'auto-école lorsqu'un homme essaie de voler la clé de la voiture stationnée dans une rue de Liverpool, en Angleterre, à la fin d'une leçon de conduite.





Quick Reaction to Keep the Keys || ViralHog





Un pilote et son copilote ont failli être transpercés par un tube métallique en percutant une barrière pendant le rallye Rajd Świdnicki 2022 en Pologne.





Rajd Świdnicki 2022 | Słobodzian/Poradzisz | Onboard crash SS2 | Hyundai i20 R5

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:09