Fabio Quartararo se prend sa moto entre les jambes

En chutant, la roue arrière de sa monture est venue le percuter à "un endroit particulièrement sensible". Aïe !

Heureusement, plus de peur que de mal (façon de parler) pour le Français champion du monde qui, après quelques assouplissements, est vite remonté sur sa moto.



Âmes (masculines) sensibles s'abstenir !





