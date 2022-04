Utilisation du terme féminicide

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 854 Karma: 707





je remet donc ma première intervention et @Le_Relou, @Granchyz, @deepo et @defds je vous laisse remettre vos intervention dans l'ordre dans un souci de clarté :







Citation :

@aioren a écrit:

Citation :

@chbenz a écrit:

L'auteure de comment tuer son mari mis en examen pour le meurtre de son mari.



Du coup, ça s'appelle un masculinicide ?



C'est bien tout le problème de se mot relativement débile. Car du coup un couple gay qui tue son mec c'est pas important et un couple lesbien c'est un suicide par procuration ?



PS:

Dsl je sais c'est pas forcément l'endroit pour polémiquer la dessus mais j'avais besoin de le dire car ça m'énerve comme mot. Si certains veulent réagir hésiter pas à me pourrire en mp ou ouvrir un topic (ou me tagué sur un topic approprié).



Et les modo hésiter pas à supprimer si vous pensez que ça a rien à faire la.



Édit:

@Le_Relou je te ferai une vraie réponse par mp. article intéressant, mais qui selon moi passe a côté du sujet a mon sens, car pour moi une femme tué par son mari (encore une fois quid des couples homo) n'est pas tué parce que femme mais par ce que compagne(on) d'une personne violente. Contrairement effectivement a la tuerie de Montréal où la elles ont été tué parce que femmes. Ou les crimes d'honneur (et encore c'est potentiellement discutable)



Re edit: je viens d'y penser et ça me semble une réflexion intéressante a partagé pour montrer que le terme féminicide est impropre. Est ce que si les auteurs de féminicide était gay il n'aurait pas été violent au point de tuer leur compagnon ?(nonobstant le fait que le compagnon aurait potentiellement eu plus de répondant pour se défendre) Suite au petit dérapage sur le topic new insolite je crée un topic dédié, pour débattre du pour ou contre l'utilisation de ce mot, et aussi plus généralement du sujet.je remet donc ma première intervention et @, @, @et @je vous laisse remettre vos intervention dans l'ordre dans un souci de clarté :Citation :C'est bien tout le problème de se mot relativement débile. Car du coup un couple gay qui tue son mec c'est pas important et un couple lesbien c'est un suicide par procuration ?Édit:je te ferai une vraie réponse par mp. article intéressant, mais qui selon moi passe a côté du sujet a mon sens, car pour moi une femme tué par son mari (encore une fois quid des couples homo) n'est pas tué parce que femme mais par ce que compagne(on) d'une personne violente. Contrairement effectivement a la tuerie de Montréal où la elles ont été tué parce que femmes. Ou les crimes d'honneur (et encore c'est potentiellement discutable)Re edit: je viens d'y penser et ça me semble une réflexion intéressante a partagé pour montrer que le terme féminicide est impropre. Est ce que si les auteurs de féminicide était gay il n'aurait pas été violent au point de tuer leur compagnon ?(nonobstant le fait que le compagnon aurait potentiellement eu plus de répondant pour se défendre)

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:10