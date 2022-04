Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Copain comme cochon 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2288 Karma: 5489 Un petit porcelet veut rester avec son copain humain



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:22

Turbigo Re: Copain comme cochon 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2196 Karma: 1589

Mais bon après ça grandit et quand ça veut grimper sur le lit...



@THSSS "Copain" c'est le nom du porcelet

Copain comme cochon ! Super mignon !Mais bon après ça grandit et quand ça veut grimper sur le lit..."Copain" c'est le nom du porceletCopain comme cochon !

Contribution le : Aujourd'hui 09:28:04