Kilroy1 Arrestation compliquée aux USA



To Make An Arrest During A Routine Traffic Stop...

Aujourd'hui 12:06:25

Kratos2077 Re: Arrestation compliquée aux USA

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 770 Karma: 304 OK c'est peut être un enc... mais il est quand même bon le gars !!

Aujourd'hui 12:15:55

Le_Relou Re: Arrestation compliquée aux USA





traduction vite fait :



FRANKLIN, Tenn. (WSMV/Gray News) – Deux policiers du Tennessee ont été blessés après avoir été traînés derrière une voiture lorsque le suspect d'un contrôle routier a fui les lieux au cours du week-end.



La police de Franklin a déclaré que l'agent Dustyn Stevens avait arrêté Roy Nicholson, 26 ans, alors qu'il voyageait sur l'Interstate 65 dimanche matin, a rapporté WSMV .



La police a déclaré que lorsque Stevens a demandé à Nicholson de sortir du véhicule, il a remarqué une arme à feu dans la voiture et a senti de la marijuana. À l'extérieur du véhicule, la police a déclaré que Nicholson avait commencé à résister activement à Stevens.



La police a publié une vidéo de la caméra de tableau de bord qui montre "Nicholson s'éloigne de l'officier" avant de remonter dans la voiture. La vidéo montre ensuite la voiture en train de partir avec Stevens et l'officier assistant Matt Lamarr traîné derrière. Lamarr avait couru pour aider Stevens.



Des témoins qui ont vu l'incident ont suivi la voiture. Avec leurs déclarations, les enquêteurs ont immédiatement localisé Nicholson à l'extérieur du Franklin Walmart. La police a accusé Nicholson de deux chefs de voies de fait graves contre un premier intervenant et d'évasion criminelle. La police devrait accuser Nicholson d'accusations supplémentaires.



EMS a emmené Stevens au Vanderbilt Medical Center, où la police a déclaré qu'il avait été soigné et libéré. Les blessures de Lamarr n'ont pas nécessité de soins médicaux immédiats.



Nicholson a été libéré moyennant une caution de 40 000 $. Il doit comparaître devant le tribunal le 9 juin.



traduction vite fait :

FRANKLIN, Tenn. (WSMV/Gray News) – Deux policiers du Tennessee ont été blessés après avoir été traînés derrière une voiture lorsque le suspect d'un contrôle routier a fui les lieux au cours du week-end.

La police de Franklin a déclaré que l'agent Dustyn Stevens avait arrêté Roy Nicholson, 26 ans, alors qu'il voyageait sur l'Interstate 65 dimanche matin, a rapporté WSMV .

La police a déclaré que lorsque Stevens a demandé à Nicholson de sortir du véhicule, il a remarqué une arme à feu dans la voiture et a senti de la marijuana. À l'extérieur du véhicule, la police a déclaré que Nicholson avait commencé à résister activement à Stevens.

La police a publié une vidéo de la caméra de tableau de bord qui montre "Nicholson s'éloigne de l'officier" avant de remonter dans la voiture. La vidéo montre ensuite la voiture en train de partir avec Stevens et l'officier assistant Matt Lamarr traîné derrière. Lamarr avait couru pour aider Stevens.

Des témoins qui ont vu l'incident ont suivi la voiture. Avec leurs déclarations, les enquêteurs ont immédiatement localisé Nicholson à l'extérieur du Franklin Walmart. La police a accusé Nicholson de deux chefs de voies de fait graves contre un premier intervenant et d'évasion criminelle. La police devrait accuser Nicholson d'accusations supplémentaires.

EMS a emmené Stevens au Vanderbilt Medical Center, où la police a déclaré qu'il avait été soigné et libéré. Les blessures de Lamarr n'ont pas nécessité de soins médicaux immédiats.

Nicholson a été libéré moyennant une caution de 40 000 $. Il doit comparaître devant le tribunal le 9 juin.

Source

c'est con (non en fait ...) pour lui, il s'est fait arrété sur le parking d'un supermarché

Aujourd'hui 12:32:47



