Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un ours qui veut vraiment des graines pour oiseaux 3 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5739 Karma: 15545 Un ours qui veut vraiment des graines pour oiseaux :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:46

Kendaar Re: Un ours qui veut vraiment des graines pour oiseaux 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2348 Karma: 1339 je connais pas la marque de la cordelette ni de la mangeoire mais en tout cas : c'est du solide, c'est surement pas chinois !

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:29