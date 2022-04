Le tracteur le plus rapide du monde

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1634 Karma: 871



#JCBWFT - The World's Fastest Tractor - Guy Martin's JCB Fastrac Guinness World Record Speed Run



JCB Fastrac Two - un tracteur JCB Fastrac dépouillé et aux performances améliorées - a établi un nouveau record du monde en tant que tracteur le plus rapide du monde en enregistrant une vitesse moyenne de 135 mph (217,6 km / h).



plus d'info #JCBWFT - The World's Fastest Tractor - Guy Martin's JCB Fastrac Guinness World Record Speed RunJCB Fastrac Two - un tracteur JCB Fastrac dépouillé et aux performances améliorées - a établi un nouveau record du monde en tant que tracteur le plus rapide du monde en enregistrant une vitesse moyenne de 135 mph (217,6 km / h).

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:21