Skwatek Un motard face à une herse de police 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45744 Karma: 23457 Un policier lance une herse sur la route pour essayer d’arrêter un motard dans une rue de Londres.





Police Officer Fails to Lay Spike Strip || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:05