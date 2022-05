Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Faire barrage 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2300 Karma: 5526 ou l'équivalent de ma volonté de ne pas manger de sucreries...



Vous navigateur est trop vieux

stade sécurité barrage supporters

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:20

alfosynchro Re: Faire barrage 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10413 Karma: 4568 @THSSS

Citation : "ou l'équivalent de ma volonté de ne pas manger de sucreries..."



Merci, je cherchais justement une image pour illustrer mon état à mon psy !

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:02