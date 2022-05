Aider son homme avec les carreaux de terrasse

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2300 Karma: 5526

Ils n'ont pas l'air plus doué l'un que l'autre. Déjà 2 de cassés et 1 doigt écrasé...

Et ils sont seulement sur le trottoir...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:45:35