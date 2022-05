Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit Gaston Lagaffe existe vraiment, et il est Suisse ! 2 #1

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 978 Karma: 653 David Foutimasseur est un bricoleur Suisse qui créé ce qui lui passe par la tête ou qu'il a vu dans la BD...





Contribution le : Aujourd'hui 23:01:36