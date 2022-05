Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Du sable dans un tapis 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2302 Karma: 5535



Vous navigateur est trop vieux

sable machine tape tapis La quantité de sable qui sort du tapis !!!

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:50

Wiliwilliam Re: Du sable dans un tapis 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33802 Karma: 11687 ça l'est nettement moins si le tapis est posé en extérieur

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:36