Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Sauter dans la piscine - Fail 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2304 Karma: 5536 Encore un pliage à l'envers sur le rebord d'une piscine



Vous navigateur est trop vieux

homme saute fenêtre bord piscine

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:29

gazeleau Re: Sauter dans la piscine - Fail 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5912 Karma: 4779 aie. il remarche apres ça ?? Tout idiot qu'il est, je lui souhaite bon rétablissement

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:39