Skwatek Un homme obèse enchaîne les jolis plongeons

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45747 Karma: 23464 Un homme obèse enchaîne les jolis plongeons dans une piscine depuis un plongeoir du club de plongée East Valley Dive Club à Mesa, en Arizona.



FMJ65 Re: Un homme obèse enchaîne les jolis plongeons

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14259 Karma: 4426 Jolis, jolis ... y a un paquet de déchets quand même !

Mais bon, vu sa corpulence (dans la moyenne pour les US...), c'est vrai que c'est pas mal !

gazeleau Re: Un homme obèse enchaîne les jolis plongeons

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5916 Karma: 4782 Le gars se débrouille bien. Assurément mieux que moi. Et du coup le qualificatif 'obèse' a quel intérêt dans le titre ?





Edit: Merci de vos réponses, personnellement, je ne voyais juste pas l'intérêt de le préciser.

Le_Relou Re: Un homme obèse enchaîne les jolis plongeons

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1663 Karma: 914 @gazeleau obèse , c'est quelqu'un d’extrêmement gros,et il l'est assurément, il est donc obèse et à l'aise avec son corps

Il gère bien le plongeon le Monsieur !

obèse n'est pas une insulte, c'est la société grossophobe qui en a fait un mot péjoratif.

Kendaar Re: Un homme obèse enchaîne les jolis plongeons

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2349 Karma: 1341 tout les obéses ne maitrisent pas leur corps aussi bien sportivement, le titre est parfait et le monsieur est genial, bravo a lui !

