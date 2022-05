Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Un trou dans un tunnel 4 #1

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58

Afficher le spoil avec le passage des voitures, il se rend compte que ce n'est qu'une flaque d'eau qui donne l'illusion que c'est un trou



Vous navigateur est trop vieux Un homme au volant s'est arrêté à l'entrée d'un tunnel effrayé par un énorme trou se trouvant sur la voie de gauche du tunnel, il se plaint qu'aucun panneau n'avertisse du danger, et regarde d'autres automobilistes passer prudemment à côté

Contribution le : Aujourd'hui 09:50:09

Olyer Re: Un trou dans un tunnel 0 #2

Tellement flippant, gros risque d'accident à cause des freinages

Contribution le : Aujourd'hui 10:30:18

Wiliwilliam Re: Un trou dans un tunnel 0 #3

trou ou eau ça reste très dangereux, mais c'est vrai que l'illusion est très perturbante!

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:45