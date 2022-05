Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45752 Karma: 23475 Un homme se fracture le bassin en chutant pendant un numéro de trapèze dans un cirque à Caucaia, au Brésil.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles



Contribution le : Aujourd'hui 12:51:10

gazeleau Re: Chute d'un trapéziste 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5923 Karma: 4784 heureusement qu'il y avait le filet, ... l'illusion de la sécurité jusqu'à ce qu'on en ait besoin.

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:10

alfosynchro Re: Chute d'un trapéziste 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10419 Karma: 4570 Y a comme qui dirait un trou dans la raquette.

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:13