Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5755 Karma: 15600 Voici la dernière pub de Boston Dynamics pour leur robot spot :



Gardez toujours en tête le futur des robots tueurs #skynet #terminator

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:20