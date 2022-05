Pete & Bas, les deux rappeurs septuagénaires au flow endiablé

Je m'installe Inscrit: 14/05/2018 19:12 Post(s): 152 Karma: 651

Il y a de cela 4 ans j'avais découvert et partagé avec vous un clip de Pete & Bas, deux rappeurs septuagénaires que je trouvais fort bons vu leur âge. J'ai repensé à eux récemment et en allant voir ce qu'ils avaient sorti de nouveau depuis je suis tombé sur ce son, et franchement c'est très propre !





Pete & Bas - Plugged In W/Fumez The Engineer | Pressplay

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:37