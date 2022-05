S'amuser à lancer windows XP sur un PC cadencé à 1Mhz

Je m'installe Inscrit: 01/12/2004 16:50 Post(s): 199 Karma: 365





Il est bon de se souvenir que, pour tourner XP à besoin d'une CPU à 233Mhz minimum



Note: Un Pentium à 1Mhz n'existant pas, il s'agit bien entendu d'une émulation.





Windows XP on 1MHz (World record?)



Heureusement qu'il nous l'a mis en accéléré car rien que le boot prend plusieurs heures !!



Contribution le : Aujourd'hui 22:05:21