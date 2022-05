Options du sujet Imprimer le sujet

Projection d'un visage sur le feuillage d'un arbre dans un parc



Quand le récipient a une fuite, il suffit de mettre le doigt ou la main sur le trou pour le colmater.

Mais ça dépend de la taille du trou...



camion citerne fuite bouchon

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:12