Vidéo de recrutement de la police de Anaheim (USA)

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5766 Karma: 15616

Une vidéo (publié en ce "May the 4th") "starwars" de recrutement pour la police de Anaheim aux USA :



Anaheim PD: Storm Trooper Applies to be a Police Officer

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:52