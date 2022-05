Un chien attaque un enfant dans les bras d'une femme

Options du sujet Imprimer le sujet

J'espère pour l'enfant que ce n'est pas sa mère... Sinon il va faire la richesse d'un psychanalyste à l'âge adulte. Face à un chien qui se met à attaquer un enfant, il y a deux types de réaction.- L'instinct maternel vu dans cette vidéo passée en article, où une femme fait barrage de son corps pour protéger l'enfant.- Et puis il y a elle :J'espère pour l'enfant que ce n'est pas sa mère... Sinon il va faire la richesse d'un psychanalyste à l'âge adulte.

