Un papa et sa fille sortent du stade avant la fin du match Real Madrid - Manchester City

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45757 Karma: 23478

Pensant que le Real Madrid va être éliminé de la Ligue des Champions en demi-finale face à Manchester City, un papa quitte le stade Santiago Bernabéu avec sa fille avant la fin du match et répond à un journaliste en lui disant qu’il préfère que son enfant ne soit pas triste d'avantage. Quelques secondes plus tard, le Real Madrid marque et, entendant les cris de joie des spectateurs, le papa et sa fille repartent en courant dans les tribunes pour voir les prolongations, et la qualification du Real Madrid.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:51