Vidéo de prévention face aux vols de pots catalytiques :

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1097 Karma: 532

)



Alors pour compléter

Citation :

Internet



Si vous devez vous garer à l’extérieur, privilégiez un parking ou une rue situés dans un quartier fréquenté et bien éclairé, et éviter les endroits isolés et mal éclairés. Ne facilitez pas non plus la tâche des voleurs en vous stationnant à cheval sur un trottoir, ce qui aurait pour effet de surélever votre voiture par rapport à la chaussée, et ainsi offrir plus d’espace pour que les malfrats puissent facilement se glisser en dessous… Une astuce surtout valable pour les voitures basses, car les modèles surélevés sont, par nature, davantage exposés au risque de vol de catalyseur.



Certains garages ont également trouvé une parade : fixer une plaque de protection sous votre châssis ou autour de la ligne d’échappement, afin de rendre l’accès au catalyseur plus difficile pour les voleurs, qui n’ont que peu de temps pour agir. D’autres proposent également de faire graver un numéro de série ou votre numéro d’immatriculation sur le catalyseur, afin de rendre plus difficile sa revente et de pouvoir le retracer en cas de vol.



Enfin, il vous reste également le « système D », qui consiste à peindre votre catalyseur d’une teinte vive, avec une bombe de peinture résistante à la chaleur par exemple, ce qui aura pour effet de le rendre moins discret et de dissuader les voleurs, car votre pot catalytique serait plus compliqué à revendre dans cet état.

Je m'attendais à quelque chose de "gring" mais même pas. Que de la prévention et la gentillesse qui va avec ( et le coté alarmantAlors pour compléterCitation :

Contribution le : Aujourd'hui 21:17:53