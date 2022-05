Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Un journaliste marche sur l'eau..





Lors de l'annonce d'un GP de Formule 1 à Miami, il était annoncé une Marina, avec des yatchs, dans un virage, un peu comme le GP de Monaco..



Sauf que la réalité est toute autre..







Et la voilà la fameuse Marina..au turn 7..avec ses yachts et…. …#rtbfsport @f1 #MiamiGP .. artificielleLors de l'annonce d'un GP de Formule 1 à Miami, il était annoncé une Marina, avec des yatchs, dans un virage, un peu comme le GP de Monaco..Sauf que la réalité est toute autre..Et la voilà la fameuse Marina..au turn 7..avec ses yachts et….…#rtbfsport @f1 #MiamiGP https://t.co/PvCrUBGkP6

Contribution le : Aujourd'hui 22:21:28

Le_Relou Re: Un journaliste marche sur l'eau..

:'(

Source Dans moins de 80 ans , c'est ce béton qu'ils ont mis qui sera sous l'eau , et même le circuit:'(

Contribution le : Aujourd'hui 22:31:27