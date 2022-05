Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Contrôle d'alcoolémie / stupéfiant 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2333 Karma: 5669 Il est demandé à un homme d'aller à l'arrière de la voiture (de police).

Il n'a pas tout compris...



Contribution le : Aujourd'hui 13:10:39

FffJjj Re: Contrôle d'alcoolémie / stupéfiant 2 #2

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 975 Karma: 648



EDIT : Mais, c'est un sketch !!

La vidéo est déjà passée :



Contribution le : Aujourd'hui 13:17:27