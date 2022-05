Options du sujet Imprimer le sujet

Hausse du prix de la bière

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2333 Karma: 5669 Une reportrice annonce une hausse du prix de la bière à la présentatrice du journal et à son invité sur le plateau.

Ce dernier ne le prend pas très bien...





homme s'évanouit

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:44

alfosynchro Re: Hausse du prix de la bière

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10441 Karma: 4575 Faut lui lever les pattes arrières pour que le sang descende à la tête !

Contribution le : Aujourd'hui 13:41:04