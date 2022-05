Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Comment découvrir un code de porte à distance avec une caméra thermique 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5783 Karma: 15635 Dans sa dernière vidéo, le LockPickingLawyer nous explique comment découvrir le code d'un système de contrôle d'accès en utilisant une caméra thermique :



[1442] Hi-Tech Tailgating With Thermal Imaging

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:38