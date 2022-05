Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1

Inscrit: 09/10/2011



Whooo's my faaaaavourite student‽ Faire défiler ses élèves pour voir quel est son préféréWhooo's my faaaaavourite student‽

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:36

alfosynchro

Inscrit: 05/06/2011
J'ai mis sur pause pour écrire avant la fin : Je parie que c'est un miroir !

Edit : ouaaiih !





Edit : ouaaiih !

Contribution le : Aujourd'hui 19:01:43