Instant Karma pour un supporter de la Roma à scooter

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45760 Karma: 23494 Un supporter de la Roma circulant à scooter nargue un bus de supporters de Leicester dans les rues de Rome avant le match de Ligue Europa Conférence.





Aujourd'hui 23:13:28