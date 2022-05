Moto : l'idée à la con du jour

Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 12/11/2021 10:54 Post(s): 3 A partir de 2'37 :



Lors d'une sortie de groupe à moto, un motard effectue une remontée de file à pleine vitesse et tente de sauter par dessus un petit rond-point. Déséquilibré, il fait une chute impressionnante sur plusieurs dizaines de mètres.



Pour information, lors des balades moto encadrées, les remontées de file sont généralement proscrites.

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 880 Karma: 715 figure 10/10 atterrissage 0/10



Sinon j'ai l'impression qu'a la fin il essaie de le mettre en PLS il ne fauit surtout pas!

: la pls c'est que en cas de perte de conscience avec une victime qui respire. Ne jamais bouger un victime de traumatisme sauf si danger immédiat.

