Kilroy1 Comment réussir son débat politique

Et c'est toujours vrai même à l'heure actuelle !

Comment réussir son débat politique ? | Archive INA



Comment réussir son débat politique ? | Archive INA

Wiliwilliam Re: Comment réussir son débat politique

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33853 Karma: 11734



Dans sa conclusion, il a un vrai air de Chirac! Une analyse moins tirée par les cheveux que Clément Viktorovitch. Dans sa conclusion, il a un vrai air de Chirac!

