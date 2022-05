Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5801 Karma: 15654

Comment s'offusquer de tout :



How To Get Offended - Ultra Spiritual Life episode 52



(la vidéo date d'il y a 5 ans mais je trouve qu'elle est d'autant plus actuelle)

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:06