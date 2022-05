Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Scooter: l'idée à la con du jour 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5801 Karma: 15650 Un scootériste refuse de s'arrêter, poursuivi par un motard de la police anglaise, a un accident :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:29:38