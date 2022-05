Index des forums Koreus.com Le Bar Apprentissage de la valeur du travail et du mérite ou traite d'enfants Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

il y a 2 jours je suis tombé sur un twitt que j'ai trouvé très touchant :







Je résume, une petite fille française vivant en Angletere avec ses parents voulait un iPad, ses parents au lieu de lui acheter lui ont proposé de vendre des burgers maisons aux voisinages et entourage pour financer l'iPad (pratique qui serait "courante" dans les pays anglo)

Elle a enfin eu son iPad, toute la famille à l'air trop heureuse pour elle (mention spécial pour le petit frère qui a l'air encore plus heureux qu'elle)

Bref j'ai limite eu une poussière dans l'oeil.



Ensuite j'ai regardé les commentaires...



Le twitt est arrivé dans la communauté française... et je vais vous en citer quelques un permis les centaines :



"vous appelez ça de l'éducation ... mais ça ressemble quand même beaucoup à la promotion du travail des enfants.

chacun son truc. Ca ne m'inspire aucune sympathie."



"Travail de mineur c’est punissable par la loi bande de fou on est pas en Birmanie ici"



"C’est vous qui avez pas reçu d’éducation.

Faire travailler sa fille de 12 ans pour vendre de la mal-bouffe le tout dans le but de faire une vidéo promotionnelle, vous appeler ça de « l’éducation » ? !

P*tain mais qu’est-ce qui va pas chez vous ? A gerber "



"C'est pas qu'on est aigri, c'est que le travail des enfants c'est interdit par les droits de l'homme. Vous aimez trop voir les gens creuver à 60 ans vous."



"Un enfant qui vends du fast-food pour acheter un produit fabriqué par d’autres enfants. Quelle belle fable."



J'arrête là et je vous laisse allé voir si vous voulez en voir plus.



Heureusement (à mes yeux) tout le monde n'a pas ce point de vue mais... quand même !



Comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé ça très touchant, pourquoi ? Parce que déjà je trouve que les parents ont l'air très impliqué dans l'éducation de leur fille, combien de parent aurait simplement acheté l'iPad à la gamine et certainement avant qu'elle ai 10 ans, simplement pour acheter leur tranquillité.

Ensuite c'est pour moi un bon apprentissage du mérite, de patience, de persévérance et j'en passe. Je ne dis pas que chaque désir d'un enfant doit passer par là, mais pour une enfant de 10 ans qui commence à être mature, c'est une belle leçon surtout quand on voit sa réaction finale.



La question que je me pose, et que d'autre se pose dans les commentaires c'est : Est ce que la mentalité française est une mentalité de merde ? Est ce qu'on est pas un peu aigrie et moralisateur ? Pourquoi les gens n'ont pas juste ressenti le bonheur de cette petite fille de 10 ans ?



Re: Apprentissage de la valeur du travail et du mérite ou traite d'enfants

@Monachaud a écrit:

Est ce que la mentalité française est une mentalité de merde ?





Oui, oui et non.

Simplement je reformulerai la question en remplaçant la mentalité française par le mentalité twitterrienne.

Heureusement tous les français ne sont pas comme ça. D'ailleurs sur la vidéo, elle n'a pas l'air forcé du tout, on peut même imaginer que ces parents réalisent le plus gros du travail.



Citation :

Est ce qu'on est pas un peu aigrie et moralisateur ?





Non, mais quand tu es habitué à vivre dans l'opulence et que tu as du temps à passer sur internet à t'offusquer tu oublies vite que ce n'est pas le cas de tout le monde.

D'ailleurs la plupart des commentaires que tu as cité ont probablement été twitter depuis un iPhone dans un starbuck.



Citation :

Pourquoi les gens n'ont pas juste ressenti le bonheur de cette petite fille de 10 ans ?





Parce que comme dit plus haut, ces personnes ont toujours eu les ressources pour avoir ce qu'ils voulaient sans fournir d'effort. Finalement ils errent sans but sur twitter en critiquant tout ce qui peut l'être. Cela leur donne l'impression d'exister. Ils ne comprendront jamais le bonheur que peut apporter l'effort lorsque celui-ci est couplé à un but personnel et que l'on voit son objectif se rapprocher. Tu noteras le "personnel", parce qu’évidemment fournir un effort dans le but de réaliser l'objectif de ton patron n'a rien d'épanouissant.



Enfin bref, heuresement que l'on ne peut pas juger les gens en fonction des avis Twitter. Citation :Oui, oui et non.Simplement je reformulerai la question en remplaçant la mentalité française par le mentalité twitterrienne.Heureusement tous les français ne sont pas comme ça. D'ailleurs sur la vidéo, elle n'a pas l'air forcé du tout, on peut même imaginer que ces parents réalisent le plus gros du travail.Citation :Non, mais quand tu es habitué à vivre dans l'opulence et que tu as du temps à passer sur internet à t'offusquer tu oublies vite que ce n'est pas le cas de tout le monde.D'ailleurs la plupart des commentaires que tu as cité ont probablement été twitter depuis un iPhone dans un starbuck.Citation :Parce que comme dit plus haut, ces personnes ont toujours eu les ressources pour avoir ce qu'ils voulaient sans fournir d'effort. Finalement ils errent sans but sur twitter en critiquant tout ce qui peut l'être. Cela leur donne l'impression d'exister. Ils ne comprendront jamais le bonheur que peut apporter l'effort lorsque celui-ci est couplé à un but personnel et que l'on voit son objectif se rapprocher. Tu noteras le "personnel", parce qu’évidemment fournir un effort dans le but de réaliser l'objectif de ton patron n'a rien d'épanouissant.Enfin bref, heuresement que l'on ne peut pas juger les gens en fonction des avis Twitter.

