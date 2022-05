Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Un vieux chien ne veut plus marcher. 2 #1

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 603 Karma: 818 Un vieux chien n'a plus la force d'avancer. Et soudain..



Vous navigateur est trop vieux



Chien - vieux - chute - trottinette

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:22

Skwatek Re: Un vieux chien ne veut plus marcher. 0 #3

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45767 Karma: 23501 Je crois qu'il est plutôt en train de lâcher une bonne grosse caisse atomisante !

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:05