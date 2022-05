Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un homme ne percute pas un footballeur sur un passage piéton 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2341 Karma: 5694 Deux hommes se croisent sur un passage piéton. L'un d'eux tombe et se roule par terre :

Coup de sifflet,

Carton jaune !



Contribution le : Aujourd'hui 17:29:55