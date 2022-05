Victoire spectaculaire pendant une course hippique

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45768 Karma: 23507

Coté à 80-1 avant le départ du 148ème Derby du Kentucky, le cheval Rich Strike, monté par le jockey vénézuélien Sonny Leon, a effectué une remontée spectaculaire dans la dernière ligne droite, remportant ainsi la course. L’équipe de Rich Strike est repartie avec la bourse de 1 860 000 dollars accordée au vainqueur.





This angle of Rich Strike winning the KentuckyDerby is nuts

