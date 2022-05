Une démo impressionnante de l'Unreal Engine 5

Options du sujet Imprimer le sujet

Le rendu est bluffant tellement il parait réel





subjectn a recréé via l'Unreal Engine 5 une gare de Toyama au Japon, en mettant en scène l'environnement de jour, dans l'obscurité, et éclairé par une lampe.
Le rendu est bluffant tellement il parait réel

【UE5】etchū-daimon station - 越中大門駅

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16686 Karma: 23691 Les mouvements de caméra aussi sont très réalistes. Au niveau de UE5, Lumen (qui gère la lumière indirecte) ajoute vraiment le réalisme qu’il manquait par le passé.

