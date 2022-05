Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Chat vs Hibou

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5821 Karma: 15703 Un chat a une réaction très drôle en voyant un hibou à la fenêtre de la cuisine :

Aujourd'hui 13:40:41

Olyer

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2858 Karma: 3158 Je crois que le pelage du chat joie beaucoup sur l'expression qu'il donne. Sa tâche marron au menton donne l'impression qu'il ouvre grand la gueule...

Aujourd'hui 14:03:36