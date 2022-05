Le naufrage d'une candidate RN aux législatives

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1759 Karma: 994

La question est vite répondu :



Mélanie Fortier

Conseillère régionale

• Commission n°3 : apprentissage et formation professionnelle - sanitaire et social - lycées - enseignement supérieur - recherche



Le salaire des élus régionaux dans le détail



Président du conseil régional : 5 639,63 euros maximum par mois

Vice-présidents : indemnité maximale de conseiller majorée de 40%.

Membre de la commission permanente : indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

Conseiller régional : moins de 1 000 000 habitants : 1 555,76 euros par mois ; de 1 000 000 à 1 999 999 habitants : 1 944,70 euros par mois ; de 2 000 000 à 2 999 999 habitants : 2 333,64 euros par mois ; plus de 3 000 000 habitants : 2 722,58 euros par mois.



Bourgogne-Franche-Comté/Population

2,795 millions (2019)



Le salaire d'un député :

L’indemnité parlementaire se compose de :



l’indemnité parlementaire de base,

l’indemnité de résidence,

l’indemnité de fonction.



Depuis 1938, l’indemnité parlementaire de base est alignée sur le traitement des Conseillers d’Etat, l’institution publique chargée de conseiller le gouvernement français, la plus haute des juridictions de l'ordre administratif.



Elle s’élève à 7 239,91 € brut mensuel depuis le 1er janvier 2019. Elle constitue en quelque sorte le salaire du député. Elle est assujettie aux cotisations sociales et est imposable suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Une fois déduites les cotisations sociales, le montant net mensuel est de 5 679,71 €.



L’indemnité parlementaire de base : 5 623,23 €, l’indemnité de résidence : 168,70 € et l’indemnité de fonction : 1 447,98 €, soit 7 239.91 €.

