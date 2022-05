Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Chute libre d'un chien 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2345 Karma: 5718 Ce chien s'est prit pour un oiseau l'espace d'un instant.

Heureusement sa maîtresse était à la réception !



chien saute fenêtre

Contribution le : Aujourd'hui 18:48:36

Skwatek Re: Chute libre d'un chien 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45769 Karma: 23514 THSSS : Ou c’est encore l’oeuvre d’un chien de garde inefficace.



Contribution le : Aujourd'hui 18:57:13