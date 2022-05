Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Bad buzz de la startup D+ForCare 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33864 Karma: 11754



Claire Despagne, fondatrice et CEO de la startup #DplusForCare qui vend des compléments alimentaires, nous explique qu'elle ne trouve plus de stagiaires pour travailler dans sa boîte. Elle justifie ses difficultés d'une manière très maladroites.



Internet arrive.



Claire Despagne fait donc maintenant l’objet d’une vague de moqueries après avoir déploré la disparition "des stagiaires" qui "refusent de travailler 80h/semaine".



Un hastag



Une note google de 1.1 avec 3300+ avis.



Certains avis sont d'ailleurs très croustillants.





sur le site Liberté d'entreprendre Claire Despagne, fondatrice et CEO de la startup #DplusForCare qui vend des compléments alimentaires, nous explique qu'elle ne trouve plus de stagiaires pour travailler dans sa boîte. Elle justifie ses difficultés d'une manière très maladroites.Internet arrive.Claire Despagne fait donc maintenant l’objet d’une vague de moqueries après avoir déploré la disparition "des stagiaires" qui "refusent de travailler 80h/semaine".Un hastag #DplusforCare où ça troll comme pas possible.Certains avis sont d'ailleurs très croustillants. Le podcast en entier sur le site Liberté d'entreprendre

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:10