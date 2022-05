Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chien se balade sur le tarmac d'un aéroport 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45773 Karma: 23516





Dog Escapes From Baggage Handlers on Airport Tarmac || ViralHog Des bagagistes essaient d'attraper un chien qui s'est échappé sur le tarmac de l'aéroport international de Guadalajara, au Mexique.Dog Escapes From Baggage Handlers on Airport Tarmac || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:26