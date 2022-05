Options du sujet Imprimer le sujet

Affaire PPDA



Affaire PPDA : 20 femmes prennent la parole. Émission spéciale.



Ce soir 19h.

Contribution le : Aujourd'hui 16:12:00

alfosynchro Re: Affaire PPDA 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10466 Karma: 4582 C'est Pas Piqué Des hAnnetons !



Bon, je déconne, mais c'est sérieux. Bon courage à ces femmes.

Contribution le : Aujourd'hui 16:53:38