THSSS Janga géant 1 #1

THSSS

Retirer un sac sans faire tomber les autres entassés super haut !

Perdu !!!



Perdu !!!



Contribution le : Aujourd'hui 18:24:18

lsdYoYo

- Patron, euh... pour ma nouvelle affectation...

- Oui, et alors ?

- J'aimerais bien avoir une prime de risque !

Contribution le : Aujourd'hui 18:32:49