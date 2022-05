Regarder le ballon droit dans les yeux...

Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2349 Karma: 5724 Un footballeur (lequel, je n'en sais rien) manque d'arracher la tête d'un autre avec un violent coup de pied



Contribution le : Aujourd'hui 18:46:37

-Flo-

@THSSS a écrit:

@THSSS a écrit:

Un footballeur (lequel, je n'en sais rien) manque d'arracher la tête d'un autre



C'est Craig Dawson, joueur de West Ham, qui frappe la tête de Che Adams, joueur de Southampton. C'était en début de saison 2020/2021.



Contribution le : Aujourd'hui 18:58:16

lsdYoYo

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 764 Karma: 877 Non, désolé, mais FAKE !



Si c'était un footballeur, après un coup pareil, il ne serait pas assis comme ça à simplement se tenir la tête mais plutôt en train de simuler ses propres obsèques !

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:49